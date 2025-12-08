Dakar : Un réseau de fraude bancaire démantelé par la Section de Recherches

La Section de Recherches de Dakar a récemment mis fin aux agissements d’un réseau spécialisé dans la fraude bancaire, suite à une plainte déposée contre X pour des faits présumés d’escroquerie financière.

Après plusieurs semaines d’enquête minutieuse, les gendarmes ont déclenché une opération qui a permis le démantèlement du réseau. Les suspects fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité afin de procéder à des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros de téléphone ciblés. Une fois ces manipulations effectuées, ils réinitialisaient les codes d’accès des victimes et réalisaient des virements frauduleux depuis leurs comptes bancaires vers des comptes Orange Money et Wave créés pour leurs activités illicites.

Les perquisitions menées dans leurs domiciles ont conduit à la saisie de six fausses cartes nationales d’identité, de nombreuses cartes SIM destinées à la fraude, d’un faux billet de 10 000 francs CFA, ainsi que de cachets utilisés pour falsifier des documents administratifs.

Les investigations financières ont également révélé que les mis en cause avaient récemment loué un bar-restaurant, entièrement financé par les revenus de leurs activités frauduleuses. Le préjudice total est déjà évalué à plus de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

Quatre individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des complices et les autres victimes potentielles.