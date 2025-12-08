Thierno Bocoum et Waly Diouf Bodiang s’affrontent autour de la Journée des Martyrs

Le président du mouvement AGIR – Les Leaders, Thierno Bocoum, a critiqué dimanche la tenue d’une journée dédiée aux martyrs et aux victimes des événements survenus entre mars 2021 et février 2024. Une position qui a immédiatement suscité la réaction de Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar et membre du parti Pastef.

Dans une déclaration au ton acerbe, Waly Diouf Bodiang a attaqué son opposant, estimant que Thierno Bocoum devrait « se concentrer sur son manque d’envergure politique », avant d’ajouter que « pour atteindre Sonko, il faudrait au moins deux vies ».

La réplique de Thierno Bocoum ne s’est pas fait attendre. L’ancien député a accusé Waly Diouf Bodiang et Ousmane Sonko d’adopter une attitude contradictoire lorsqu’ils évoquent les victimes, affirmant qu’ils n’auraient offert « que reniement et inaction » à leur égard. Utiliser aujourd’hui leur mémoire comme argument politique, selon lui, relèverait d’un « cynisme poussé à son comble ».

Poursuivant sa réponse, Thierno Bocoum affirme ne viser aucun adversaire particulier, mais rencontrer plutôt « une courbe descendante », qu’il dit espérer suffisamment claire pour ceux qui auraient confondu « populisme et maîtrise de l’action ».

Enfin, il estime que, faute de résultats concrets, Waly Diouf Bodiang et Ousmane Sonko privilégieraient désormais « la logorrhée » pour occuper l’espace public.