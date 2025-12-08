Waly Diouf Bodiang recadre Thierno Bocoum après ses critiques sur la Journée des martyrs

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a une nouvelle fois fait réagir la sphère politique avec une sortie remarquée sur ses réseaux sociaux. Proche d’Ousmane Sonko, il a répondu de manière virulente aux propos de Thierno Bocoum, leader du mouvement Agir, qui avait dénoncé la tenue de la Journée des martyrs organisée par le Pastef.

Dans son message, Waly Diouf Bodiang s’en est pris frontalement à l’opposant : « Thierno Bocoum, nous utilisons notre Journée des martyrs comme nous l’entendons. Dans les rangs de ton pseudo parti, il n’y a ni martyr, ni victime, ni personne de remarquable. Occupe-toi plutôt de soigner ton nanisme politique, car pour atteindre Sonko, il te faudrait au moins deux vies. Tu es en train de rater la première. »

La veille, Thierno Bocoum avait été l’un des premiers à critiquer publiquement cette journée d’hommage consacrée aux personnes décédées lors des manifestations de 2021 à 2024. Il dénonçait, selon lui, une instrumentalisation politique de la douleur : « Triste renversement des rôles où les victimes ne sont plus la finalité de la justice, mais les instruments d’un calcul politique froid et cynique. »