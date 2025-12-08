Nécrologie : Décès du journaliste Idrissa Seydou Dia

Le paysage médiatique francophone est en deuil. Le journaliste Idrissa Seydou Dia, un des beaux timbres de l’Amérique, de l’Afrique et du monde, s’est tu. Le natif de la ville de Saint-Louis a été rappelé à Dieu le jeudi 4 décembre 2025 à Washington.

Dans les années 1970, le journaliste à la diction parfaite avait le don d’hypnotiser ses auditeurs à travers Radio-Sénégal. Dans sa nouvelle mission à la Voix de l’Amérique (VOA), il fut un pilier historique, après 54 bonnes années d’exercice.

Sa dépouille est attendue à Saint-Louis où il sera inhumé dans les prochains jours, renseigne Seneweb.