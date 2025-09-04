Dame Amar et son chauffeur sous mandat de dépôt

Du nouveau dans l’affaire de la drogue saisie dans un appartement au dixième étage d’un immeuble au Plateau ! Dame Amar, présumé cerveau de l’opération, et son chauffeur Meissa Ngom Ndiaye ont été placés sous mandat de dépôt. Le premier est poursuivi pour offre ou cession de drogue et corruption, tandis que le second est visé pour corruption.

Les deux hommes passeront leur première nuit en prison. En revanche, Maalaoui Ghita, la compagne marocaine de Dame Amar, poursuivie pour consommation de drogue, a obtenu une liberté provisoire, tout comme Serigne Saliou Fall, 39 ans, se présentant comme masseur, selon Seneweb.

Le dossier d’Ibra Gueye, 39 ans, se disant garde du corps de Dame Amar, a été classé sans suite par le parquet.Dame Amar et ses co-accusés seront jugés mercredi prochain en flagrant délit au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.