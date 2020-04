Dame Mbodj : « Si le Président nous avait consultés, il n’aurait pas fermé les écoles »

Le coordonnateur du G20 et secrétaire général national du CUSEMS/Authentique n’est pas d’accord avec la façon de faire du ministre de l’Education nationale. Selon Dame Mbodj, les enseignants ne sont au courant de rien et aucune disposition n’est mise en place pour la réouverture des classes.

« Dans tous les pays du monde, on connait, deux semaines à l’avance, si les écoles vont rouvrir ou pas », indique-t-il mais au Sénégal tel n’est toujours pas le cas ; car, soutient le syndicaliste, « il y a un lobby français installé au Sénégal qui contrôle notre système éducatif ».

« Dans notre pays, il y a des écoles arrimées au programme français. Pour preuve, lorsque la France a fermé ses écoles pour trois semaines, nous les avons imités. Quand elle a rallongé d’un mois, nous avons fait de même. Et nous dénonçons cela avec la dernière énergie.

On est à 5 jours de la date que le gouvernement avait annoncée pour la réouverture des écoles et universités et personne ne peut dire si elle est effective ou pas. Nous n’attendons pas du ministre qu’il démente une information, mais qu’il nous dise ce qu’il a décidé faire. Les parents n’attendent que ça. Depuis le début de la crise si le président nous avait consultés, il n’aurait pas fermé les écoles », fustige Dame Mbodj.