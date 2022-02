Dangote gagne plus d’argent que Bill Gates et Jeff Bezos en 24h

La valeur nette d’Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, au cours des dernières 24 heures a augmenté de 28,86 milliards de nairas (69,4 millions de dollars).

Selon Bloomberg, Dangote vaut désormais 20 milliards de dollars, ce qui en fait le 83e homme le plus riche du monde alors qu’il rebondit après les pertes enregistrées la semaine dernière.

Depuis le début de 2022, la richesse de Dangote a augmenté de 934 millions de dollars (388,5 milliards de nairas) grâce aux performances impressionnantes de sa cimenterie.

Les hommes les plus riches du monde ont subi d’énormes pertes

Alors que la richesse de Dangote augmentait, les cinq hommes les plus riches du monde Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault et Bill Gates ont tous subi d’énormes pertes.

Les données de Bloomberg montrent qu’Elon Musk en 24 heures a subi une perte de 8,24 milliards de dollars tandis que la richesse de Jeff Bezos a chuté de 2,43 milliards de dollars.

Les troisième et quatrième hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault et Bill Gate, ont également vu leur richesse chuter respectivement de 3,13 milliards de dollars et 886 millions de dollars.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a également eu une journée terrible en perdant 1,48 milliard de dollars de sa richesse au cours des dernières 24 heures.

En fait, la nouvelle richesse de Dangote l’a éloigné de Roman Abramovich, le propriétaire du club de football de Chelsea qui siège au…lire la suite ici