De faux policiers interpellés pour avoir volé l’équivalent de 830.000 euros

Ils prétextaient une perquisition pour pénétrer au domicile des victimes avant de les cambrioler. Quatre faux policiers ont été pris en flagrant délit mardi à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais) par les policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI).

Ils sont soupçonnés d’avoir volé de l’argent liquide, de l’or, des bijoux ainsi que des armes chez des particuliers, notamment dans le Nord, a annoncé vendredi le parquet de Lille. Le préjudice total « avoisine les 830.000 euros », est-il précisé.

Des menottes, des armes factices, des gilets et des brassards de policiers ont été retrouvés dans un logement Airbnb loué par les quatre personnes. Trois autres personnes ont été interpellées dans ce dossier, dont une conseillère bancaire et son complice.

Les vols ont été commis dans la banlieue lilloise et à Cambrai (Nord), mais aussi à Toulon (Var) et à Grandcamp-Maisy (Calvados). Les sept mis en cause doivent être présentés ce samedi à un juge d’instruction à l’issue de leurs gardes à vue.

Source : 20minutes