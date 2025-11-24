Me Moussa Diop retourne dans la coalition « Diomaye Président »

Me Moussa Diop, ancien membre de Benno Bokk Yakaar et figure politique remarquée lors de la présidentielle de 2024, a officiellement annoncé son retour au sein de la coalition « Diomaye Président ». L’avocat a fait cette déclaration dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, après plusieurs mois d’éloignement dûs aux positions du Premier ministre Ousmane Sonko sur les législatives de 2024.

Selon Me Diop, sa décision est le fruit de longues discussions avec les responsables de son mouvement AG/Jotna. « Ce n’est pas de la précipitation », a-t-il assuré. « Nous nous sommes concertés pendant une dizaine de jours pour analyser la situation, car nous avons vécu beaucoup de tromperies dans la scène politique. La majorité de nos responsables m’ont demandé de saisir la main tendue par le président de la République, car cette coalition nous appartient. AG/Jotna accepte donc de rejoindre la coalition sous la coordination du Dr Aminata Touré. »

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk a également profité de cette annonce pour dénoncer ce qu’il qualifie de « désacralisation » des institutions par certains membres du gouvernement. Il a particulièrement visé le Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il accuse de fragiliser les institutions et de s’en prendre au chef de l’État.

« Certaines personnes attaquent le président de la République, à commencer par le Premier ministre et certains directeurs généraux qu’il a lui-même nommés », a-t-il déclaré. Il affirme que Sonko, à travers ses interventions publiques, « fait du chantage » et aurait contribué à « aggraver la crise économique ». Il lui reproche notamment son appel à refuser de payer les impôts lors du tera-meeting et ses critiques virulentes envers la magistrature.

« Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, il n’a rien fait pour sortir le Sénégal de la crise économique. Il est là à bouder », a conclu Me Moussa Diop, se positionnant clairement dans le camp du président Diomaye Faye et de la coordination dirigée par Aminata Touré.