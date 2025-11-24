Fadilou Keïta : «Ce que le premier ministre Ousmane Sonko m’a dit… »

Depuis le début de la crise ouverte entre le Président Diomaye Faye et lui, Ousmane Sonko n’a pas évoqué la question. Ce lundi, Fadilou Keita, très proche du leader de Pastef, a dévoilé ce que lui a dit ce dernier à ce sujet.

«Lors de notre avant dernière conversation téléphonique, le Pm Ousmane Sonko me disait qu’il garde espoir de voir la situation actuelle évoluer positivement», révèle le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

Il exhorte donc les différents acteurs à se mettre dans les dispositions de sortir de cette crise : «Donnons-nous de la marge pour résorber nos divergences», a-t-il posté sur sa page Facebook.