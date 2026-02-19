De la puissance étatique à l’atonie militante…le déclin programmé de l’APR

L’Alliance pour la République (APR), formation politique qui a présidé aux destinées du Sénégal durant douze ans, semble aujourd’hui en proie à une errance stratégique majeure. Depuis la passation de pouvoir en avril 2024, le parti de Macky Sall peine à incarner une alternative crédible, s’enfermant dans une posture réactive plutôt que propositionnelle. Ce retour dans les rangs de l’opposition, loin d’être une reconquête orchestrée, ressemble davantage à un délitement progressif des structures et de l’influence.

Sur la scène médiatique, l’APR brille par une agitation sonore qui peine à masquer une vacuité de fond. Les sorties de ses lieutenants, souvent marquées par des critiques contre le régime et le rappel nostalgique du bilan, ne parviennent plus à imprimer le rythme du débat public. Face à une opinion nationale exigeante, ces cadres, dont le poids politique semble s’être évaporé avec les privilèges du pouvoir, se heurtent à une indifférence croissante, faute de renouvellement programmatique.

Le passif des douze années de gouvernance constitue, à cet égard, un boulet de plomb pour l’ancien parti au pouvoir. La gestion passée, marquée par des polémiques sur les libertés publiques et des audits financiers aujourd’hui brandis par le nouveau régime, a considérablement effrité le capital confiance de l’APR. Cette vulnérabilité offre un flanc béant au PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), qui excelle dans l’art de dépeindre ses prédécesseurs sous leurs traits les plus sombres.

La stratégie de communication du pouvoir actuel repose sur une mise en exergue constante des « zones d’ombre » de l’ère républicaine. En saturant l’espace public de récits sur la malgouvernance supposée, le Pastef réussit à maintenir l’APR dans une position de défense permanente. Ce marquage à la culotte empêche toute velléité de réinvention, clouant les leaders de l’ancien régime au pilori d’une opinion encore marquée par les tensions des dernières années.

L’exemple le plus frappant de ce déphasage diplomatique et politique reste la candidature polémique de Macky Sall pour un poste de haut rang au sein de l’ONU, notamment celui de Secrétaire général. Perçue par une partie de la population comme une quête de refuge international plutôt que comme une promotion de l’expertise sénégalaise, cette ambition a cristallisé les rancœurs. Elle a renforcé l’idée d’une élite plus préoccupée par son point de chute global que par le destin de sa base militante.

À cette déconnexion s’ajoute le vide sidéral laissé par l’absence physique de Macky Sall sur le territoire national. En choisissant l’exil ou la résidence prolongée à l’étranger, le président fondateur de l’APR a laissé ses troupes orphelines d’un chef d’orchestre. Cette « direction par télécommande » fragilise la cohésion interne et laisse libre cours aux ambitions divergentes de cadres qui, sans la tutelle présidentielle, peinent à s’accorder sur une ligne commune.

L’absence du leader charismatique crée un déficit de légitimité pour ceux qui tentent de porter la parole du parti à Dakar. Sans la figure tutélaire pour arbitrer les conflits et incarner la résistance, l’APR s’atomise en chapelles de plus en plus inaudibles. Le silence du Maroc ou des capitales européennes, d’où le chef observe les événements, ne fait qu’accentuer le sentiment d’abandon chez les militants de la première heure. Ce qui risque de précipiter la mort du parti.

Pour réussir son retour, une formation politique doit savoir transformer sa défaite en leçon de modestie et en moteur de rénovation. Or, l’APR semble piégée dans une rhétorique de la revanche, incapable de faire son autocritique. En refusant de solder les comptes de ses erreurs passées, elle s’interdit de redevenir un recours pour les Sénégalais déçus par les premiers pas de la nouvelle administration.

Le risque pour l’Alliance pour la République est celui de l’insignifiance. Si le parti ne parvient pas à stabiliser une direction locale forte, à épurer son image et à proposer une vision d’avenir qui dépasse la simple critique du Pastef, il pourrait s’ajouter à la longue liste des formations politiques sénégalaises nées du pouvoir et mortes de sa perte.

La rédaction de Xibaaru