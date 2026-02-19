Le corps de la victime a été retrouvé dans ce canal situé sur la commune de Bellegarde

Portée disparue…une ado de 15 ans retrouvée morte dans un canal

Une adolescente de 15 ans avait disparu lundi sur l’île de Noirmoutier, en Vendée.

Vers 18H00, elle se promenait à trottinette sur la commune de La Guérinière lorsqu’elle s’est volatilisée.

Ses amis, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, se sont lancés à sa recherche.

Ils ont finalement retrouvé le corps inanimé de leur amie vers 20H30 dans un petit canal situé près de la départementale D38. La tête de la victime était immergée.

L’adolescente était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Malgré une tentative de réanimation de plus de deux heures menée par les pompiers, ils n’ont pu que constater le décès de la jeune fille.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de sa mort.

