Décès de Sokhna Mously Mbacké : le khalife général des Mourides en deuil

Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en deuil avec le rappel à Dieu de sa grande sœur, Sokhna Mously Mbacké.

Membre éminente de la famille maraboutique, la défunte était la mère de Khadim Diop, ancien ministre de la République sous le régime de Macky Sall, banquier de formation et actuel secrétaire particulier du khalife général.

Cette disparition a suscité une vive émotion au sein de la communauté mouride, notamment dans la cité religieuse de Touba, où de nombreuses personnalités religieuses et fidèles ont exprimé leur profonde tristesse et leur solidarité à la famille éplorée.

En cette douloureuse circonstance, Xibaaru présente ses condoléances les plus sincères et attristées au khalife général des Mourides, à la famille de la défunte ainsi qu’à l’ensemble des fidèles mourides.