Thiaba Camara Sy : « La rupture ne se proclame pas, elle se pratique »

Près de deux ans après l’alternance politique issue de la présidentielle de 2024, la promesse de rupture portée par le tandem Bassirou Diomaye Faye–Ousmane Sonko peine encore à se traduire concrètement dans l’action publique. Invitée de l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche 11 janvier 2026, Thiaba Camara Sy, analyste politique et cosignataire de la tribune « Réformes institutionnelles, la rupture ne se proclame pas, elle se pratique », a livré une lecture critique de la gouvernance actuelle.

Selon elle, si l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités a suscité un large espoir populaire, elle n’a pas permis, à ce stade, de déconstruire les mécanismes profonds du système que les Sénégalais entendaient voir disparaître. « Le système n’a jamais été aussi fort », soutient-elle, estimant que les dirigeants actuels, malgré la légitimité issue des urnes, se trouvent progressivement rattrapés par des pratiques qu’ils avaient pourtant dénoncées.

Thiaba Camara Sy met particulièrement en cause les modes de gouvernance administrative, notamment en matière de nominations. Elle déplore le non-respect des engagements contenus dans le Pacte national de bonne gouvernance signé avant l’élection présidentielle. « Si ce pacte avait été réellement appliqué, les nominations se feraient à travers des appels à candidatures transparents et ouverts. Or, nous assistons à la reproduction des méthodes d’hier », regrette-t-elle, jugeant que les nouvelles autorités semblent « moulées dans un système resté intact ».

Pour l’analyste, la rupture ne peut se résumer à un slogan politique ou à un discours de campagne. Elle suppose une transformation méthodique, progressive et inclusive des institutions. « La conduite du changement est un exercice complexe », rappelle-t-elle, soulignant que plus les dirigeants s’installent dans les logiques anciennes, plus il devient difficile de prendre la distance nécessaire pour engager de véritables réformes structurelles.

Toutefois, Thiaba Camara Sy se veut nuancée. Elle estime qu’une réorientation demeure possible, à condition de revoir la méthode, de ralentir le tempo des réformes pour mieux impliquer les citoyens et de replacer l’intérêt général au centre de l’action publique. « Il n’est pas trop tard », affirme-t-elle, appelant à une rupture construite dans la durée, loin de l’affichage politique et des effets d’annonce.