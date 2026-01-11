Le RESTIC invite les autorités policières et la CDP à bloquer le chatbot Grok

Le RESTIC urge la Commission des Protection des Données Personnelles et les autorités de la police à bloquer, abroger et interdire la disponibilité Grok qui est application gratuite et accessible, un assistant basé sur l’IA, développé par X – Twitter.

C’est un propagateur et générateur deepfakes, d’images sexistes et racistes à caractère sexuel de femmes et de mineurs sur X. Sa forme générative suffit pour déshabiller telle ou telle femme, homme , hommes politique, célébrité etc.. à partir d’une simple photo pour que le chatbot exécute. Sa manipulation permet des montages illégaux, illicites, tres dégradants, souvent obscènes d’une personne sans son consentement.

Son déploiement et sa disponibilité sur la plateforme X est une violation flagrante de l’intégrité de tous ceux et celles qui utilisent les plateformes d’information comme X.

Le RESTIC interpelle les plus hautes autorités à une régulation plus adaptée des contenus et applications issus de l’intelligence artificielle et qui s’avère contraires à nos coutumes, nos traditions, nos valeurs et nos législations.

Le secretariat Executif RESTIC