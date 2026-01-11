Pétrole et gaz au Sénégal : entre illusion de richesse immédiate et apprentissage stratégique (Par Cheikh Mbacké Sene)

Les défis d’un secteur naissant : gouvernance, recettes fiscales et confiance des investisseurs dans l’ère pétro-gazière sénégalaise.

Depuis le changement de régime, la trajectoire économique du Sénégal s’inscrit dans un contexte de fortes attentes et de recomposition structurelle, profondément renforcées par l’entrée du pays dans le cercle des producteurs de pétrole et de gaz. Cette nouvelle donne énergétique a modifié les anticipations des acteurs nationaux et internationaux, plaçant l’économie sénégalaise sous un regard attentif des investisseurs et partenaires techniques.

Avant même le démarrage effectif de la production d’hydrocarbures, le Sénégal affichait des taux de croissance soutenus, oscillant entre 4 et 6 % sur la dernière décennie, malgré les chocs exogènes tels que la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques. Le lancement progressif de l’exploitation pétrolière et gazière a renforcé cette dynamique, avec des projections de croissance à deux chiffres pour certains secteurs liés à l’énergie. Cependant, une analyse critique révèle que ces performances sont encore largement biaisées par le climat de confiance des investisseurs, plutôt que par des effets économiques structurels tangibles.

Le secteur des hydrocarbures agit aujourd’hui comme un catalyseur de confiance, non seulement pour les investissements directs dans l’énergie, mais également pour les secteurs connexes tels que le BTP, la logistique, les services financiers et l’énergie. Cette confiance anticipative a soutenu les flux d’IDE et l’activité économique globale. Néanmoins, l’impact réel sur le tissu économique national demeure limité, car les effets d’entraînement ne se sont pas pleinement diffusés.

Sur le plan fiscal, les recettes liées aux hydrocarbures restent modestes et inférieures au potentiel attendu. À ce stade, elles ne représentent qu’une fraction des revenus de l’État. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : la phase initiale de production encore faible, les mécanismes d’amortissement des investissements, les clauses de partage de production avec les opérateurs internationaux, ainsi que les coûts techniques élevés. Les hydrocarbures ne constituent donc pas encore un levier majeur de financement du budget de l’État ou des politiques publiques.

Le Sénégal traverse également une phase de stabilisation inévitable, caractéristique des pays novices dans l’industrie pétrolière et gazière. Cette période, qui pourrait durer plusieurs années, est essentielle pour renforcer les capacités institutionnelles et techniques de l’État, améliorer la gouvernance du secteur et assurer une maîtrise efficace de l’ensemble de la chaîne de valeur. L’expérience internationale montre que les premières années d’exploitation sont souvent consacrées à l’apprentissage et à l’ajustement, plutôt qu’à des gains économiques immédiats.

Un autre défi majeur réside dans la construction d’un écosystème endogène solide autour des hydrocarbures : contenu local, transfert de compétences, montée en gamme des entreprises nationales et intégration du secteur privé local dans les chaînes de sous-traitance. À ce stade, cet écosystème ne fonctionne pas encore pleinement, limitant la capacité du secteur à générer des effets positifs durables sur l’économie nationale.

Enfin, la dépendance croissante aux hydrocarbures expose le Sénégal à la volatilité des cours internationaux du pétrole et du gaz. La réussite économique à long terme dépendra de la capacité du pays à se positionner stratégiquement sur le marché mondial, à mettre en place des mécanismes de stabilisation budgétaire et à poursuivre une stratégie de diversification économique pour réduire sa dépendance aux ressources extractives.

En conclusion, si le pétrole et le gaz représentent une opportunité historique pour le Sénégal, leurs effets économiques restent encore partiels, progressifs et conditionnés par la confiance des investisseurs, la maîtrise institutionnelle et le temps. La transformation des ressources naturelles en développement durable dépendra moins de la richesse du sous-sol que de la qualité de la gouvernance, de la stratégie économique et de la patience dans la mise en œuvre des réformes nécessaires.

Cheikh Mbacké Sène

Expert en intelligence économique et analyste économique