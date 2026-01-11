Sonacos, Suneor, Sonacos à nouveau : belote, rebelote

Nationalisation des activités de Suneor en 2016, le potentiel de la structure redevenue Sonacos ne s’est pourtant pas amélioré, faute d’un ajustement à la concurrence étrangère. Il a fallu reprendre ce bijou de la main de Abbas Jaber sans que les conditions de production et de commercialisation optimales ne soient assurées. La relance de la première société agroalimentaire du Sénégal devait, pour combler les attentes, s’accompagner d’une réorganisation de toute la filière. C’est sans compter avec le Droit commercial international qui oblige au respect des dispositions de l’Omc et de l’Uemoa quant à la libéralisation du marché de l’huile végétale raffinée suivie d’une importation massive de celle-ci.

Les difficultés dans la commercialisation de l’arachide des mains des paysans sont fortement liées au caractère non-viable de l’industrie sénégalaise de transformation des oléagineux. L’huile d’Asie, qui passe par la Côte d’Ivoire et labellisée Uemoa, inonde le marché intérieur sénégalais et menace du coup la rentabilité de l’huile végétale brute importée puis raffinée par la Sonacos. Dès lors, des barrières tarifaires comme mesures de sauvegarde s’imposent à tout le moins. Il y va de la survie et de la pérennité de l’industrie. Sinon, nationalisation ou pas, l’entreprise est toujours confrontée à la concurrence déloyale sous le couvert du tarif extérieur commun.

L’Uemoa permet à ses membres d’appliquer des mesures de sauvegarde. L’Etat membre doit être «…confronté ou menacé d’être confronté à des difficultés graves dans un ou plusieurs secteurs de son économie, du fait de la mise en œuvre des règles générales de l’union douanière et de la politique commerciale commune…». Pourtant, la levée de la taxe de sauvegarde de 25% en 2008, qui protégeait jusqu’alors la branche nationale de raffinage dans ses parts du marché intérieur des huiles comestibles, l’avait exposée à l’invasion d’huiles de palme du sud-est asiatique à travers Sifca, concurrente ivoirienne. Il s’agit ni plus ni moins d’un détournement de trafics qui s’opérait avec l’approbation des bailleurs, de la Cedeao et de l’Uemoa.

La Sonacos n’a pas les moyens de prospérer dans ce sous-secteur alors que l’Etat sénégalais assiste impuissant à l’inondation du marché. Le décret du 10 septembre 2009, qui interdisait la commercialisation de toute huile contenant plus de 30% d’acides gras saturés, n’était qu’un prétexte destiné à privilégier la production locale. La Côte d’Ivoire avait saisi la Cedeao et l’Uemoa pour «entrave à la libre-circulation» et avait eu gain de cause. Le désaveu de la Banque mondiale, ainsi que le paradoxal soutien de l’Union nationale des commerçants du Sénégal (Unacois) ont été précieux à la croisade de la Côte d’Ivoire contre la tentation protectionniste du Sénégal.

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), avant même de devenir Suneor, gérait l’ensemble de la filière arachidière et avait pourtant accumulé des dettes à hauteur de 60 milliards de F Cfa. La Banque mondiale avait alors exigé la libéralisation de la commercialisation de l’arachide. Ainsi, en 2001, la Sona­graines, filiale de la Sonacos qui assurait l’approvisionnement en graines d’arachide à la maison mère, a été dissoute avant même qu’une alternative crédible ne soit mise sur pied, à cause des obstacles structurels de la filière.

Birame Waltako NDIAYE