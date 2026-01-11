Diplomatie relationnelle et partenariats stratégiques : Dr Mohamed Diallo en mission de rapprochement régional

Dans le cadre d’une dynamique soutenue de dialogue de haut niveau et de rapprochement entre acteurs influents du monde religieux, institutionnel et économique, le Dr Mohamed Diallo a effectué une visite stratégique aux côtés du Sheikh Mohamed Khalifa Niass, fils de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass, figure spirituelle de premier plan dont l’héritage et l’engagement continuent de rayonner bien au-delà des frontières africaines.

Cette mission a été marquée par une rencontre de haut niveau avec M. Mohamed Mahmoud Alshanqiti, Président-directeur général de la Saudi Agriculture and Development Company, un acteur majeur du développement agricole en Arabie Saoudite. Les échanges ont porté sur des visions convergentes en matière de développement durable, de sécurité alimentaire et de mise en place de partenariats structurants capables de générer un impact significatif et durable.

Le Dr Mohamed Diallo et le Sheikh Mohamed Khalifa Niass ont également tenu des entretiens approfondis avec M. Sidi Mohamed Ahmed Zerough, Maire de Tevragh Zeina, en République Islamique de Mauritanie. Les discussions ont permis d’aborder des questions essentielles liées à la gouvernance locale, au développement urbain et à la coopération institutionnelle, dans une perspective de synergie régionale et d’ouverture sur des expériences partagées.

Enfin, cette visite a été ponctuée par des rencontres avec deux autres personnalités influentes, tenues dans un cadre à la fois confidentiel et constructif. Ces échanges témoignent d’une volonté commune de renforcer les liens, de croiser les expertises et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration au service de projets d’intérêt commun.

S’inscrivant dans une démarche de diplomatie relationnelle, cette mission met en avant une approche fondée sur l’écoute, le respect mutuel et la convergence des visions. Elle illustre l’ambition de promouvoir le développement, la coopération régionale et la stabilité, à travers des partenariats solides et une compréhension partagée des enjeux contemporains.