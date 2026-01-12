Gouverner et contester…la double identité de l’ADN du Pastef

Depuis son accession à la magistrature suprême, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) cultive une approche singulière de l’exercice de l’État. Entre héritage contestataire et impératifs de gouvernance, la formation politique tente de théoriser une « opposition interne » pour garantir la pérennité de son projet sociétal.

L’histoire du Pastef est indissociable d’une culture de la contestation rigoureuse et systématique. Né dans les rangs de l’administration fiscale, le mouvement s’est forgé une identité autour de la dénonciation des pratiques jugées opaques de l’ancien régime. Cette posture de « vigie » citoyenne a permis au parti de cristalliser les aspirations d’une jeunesse en quête de rupture, transformant chaque combat de principe en un levier de mobilisation nationale.

Au cœur de la doctrine des « Patriotes » réside un principe fondamental : l’esprit critique. Contrairement aux structures partisanes classiques souvent marquées par une discipline de fer et un monolithisme de pensée, le Pastef encourage, du moins dans ses textes, une participation active de ses militants. Cette liberté de ton, perçue comme un gage de vitalité démocratique, est aujourd’hui mise à l’épreuve des réalités du pouvoir exécutif.

Depuis l’alternance, cette culture de la remise en question se manifeste de manière inédite dans l’espace public sénégalais. Il n’est pas rare de voir des cadres ou des militants de premier plan exprimer des réserves ou des exigences de transparence vis-à-vis de leur propre administration. Cette méthode vise à prévenir l’usure du pouvoir et l’isolement souvent reproché aux élites dirigeantes par le passé.

L’idée que le parti doive être sa propre opposition repose sur une volonté de survie politique à long terme. En occupant l’espace de la critique constructive, la formation espère réduire l’influence des oppositions extérieures tout en rectifiant ses propres trajectoires en temps réel. C’est une tentative de réponse au cycle traditionnel des alternances, avec l’ambition affichée de maintenir le projet sur plusieurs décennies.

Dans cette architecture, chaque sympathisant est investi d’une double mission : soutenir l’action gouvernementale tout en restant un censeur vigilant. Ce rôle de « capitaine » implique une responsabilité individuelle dans la défense des principes fondateurs du parti, notamment l’éthique et la souveraineté. Cette surveillance mutuelle est présentée comme le rempart ultime contre les dérives de corruption ou de népotisme.

Toutefois, cet exercice d’équilibre soulève des questions de déontologie politique. Comment maintenir une cohérence étatique si la contestation émane de l’intérieur même du système ? Pour les observateurs, la ligne de crête est étroite entre une saine émulation démocratique et un risque d’instabilité institutionnelle. Le défi du Pastef consiste à institutionnaliser cette critique sans fragiliser l’autorité de l’État.

Cette approche redéfinit les contours du débat public au Sénégal. En intégrant la contestation dans sa manière de gouverner, le Pastef bouscule les codes de la vie politique nationale. On assiste à une forme de « démocratie interne élargie » où la légitimité ne se gagne plus seulement par le vote, mais par la capacité à s’auto-évaluer devant les citoyens.

L’ambition de demeurer au pouvoir pendant un demi-siècle par le biais de cette « opposition interne » est un pari audacieux. La réussite de ce modèle dépendra de la capacité des leaders à accepter réellement la contradiction et à transformer les critiques militantes en actes de gestion concrets. Le passage de la théorie à la pratique reste le juge de paix pour ce nouveau paradigme.

Le Pastef tente de prouver que le pouvoir ne signifie pas nécessairement la fin de l’esprit de lutte. Si la formation réussit à transformer sa sève contestataire en un outil de régulation performant, elle pourrait durablement marquer l’histoire politique du continent. L’enjeu reste de taille : transformer la contestation, autrefois arme de conquête, en un véritable instrument de stabilité et de prospérité nationale.

