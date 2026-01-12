Un jeune homme de 21 ans meurt empalé sur un portail…lors d’une rixe

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à ce dimanche à Antibes, dans les Alpes-Maritimes.

Vers 23h00, une rixe a éclaté impliquant une quarantaine de personnes sur une artère le long de la Méditerranée.

Les policiers, arrivés sur les lieux, ont pris en chasse les protagonistes.

Quatre à cinq individus ont escaladé un portail pour leur échapper. Mais l’un d’eux, âgé de 21 ans, s’est empalé la cuisse sur la grille.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le jeune homme était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater son décès.

Deux enquêtes ont été ouvertes : la première en recherche des causes de la mort, l’autre pour violences aggravées suite à la rixe.

Source : F D