Un adolescent de 14 ans tabassé par 20 personnes pour son jogging et ses chaussures

Les faits se sont déroulés samedi dans le parc Kellermann dans le 13e arrondissement de Paris.

Vers 19H30, un adolescent de 14 ans se trouvait sur un terrain de sport lorsqu’il a été tabassé par une vingtaine d’individus.

Ses assaillants lui ont volé ses chaussures et son survêtement, avant de prendre la fuite.

Les coups étaient d’une telle violence que le garçon a perdu connaissance.

La victime a été transportée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, accompagnée d’un de ses parents qui ont porté plainte.

Une enquête a été ouverte et les auteurs des faits sont activement recherchés.

Source : F D