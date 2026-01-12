Le Président Bassirou Diomaye Faye quitte Dakar pour le Moyen-Orient

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce lundi matin pour un déplacement officiel au Moyen-Orient, marquant une nouvelle étape dans l’agenda diplomatique du Sénégal.

Ce voyage débute par une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026. Cette étape vise à renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït, dans un contexte de coopération historique fondée sur le dialogue politique, les partenariats économiques et les échanges dans les domaines du développement et de l’investissement.

À l’issue de son séjour au Koweït, le Chef de l’État se rendra aux Émirats arabes unis pour prendre part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026. Cet événement international de premier plan réunit décideurs politiques, experts, investisseurs et acteurs du secteur privé autour des grands enjeux mondiaux liés au développement durable, à la transition énergétique et à l’innovation technologique.

La participation du Président Bassirou Diomaye Faye à ce rendez-vous mondial s’inscrit dans la volonté du Sénégal de renforcer sa visibilité sur les questions climatiques et énergétiques, tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération en faveur d’un développement inclusif et durable.