Du nouveau dans l’affaire Cheikh Touré

Pour élucider la mort de Cheikh Touré, ce jeune footballeur sénégalais décédé dans des conditions troubles dans leur pays, les autorités judiciaires ghanéennes avaient demandé à leurs homologues sénégalaises de procéder aux auditions de tous les témoins de cette affaire. C’est ainsi que Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane, qui avaient effectué le voyage au Ghana au même titre que le défunt, ont été entendus.

Libération rapporte que dans leurs dépositions, ils ont pointé un réseau qui, contre la promesse de les placer dans des centres de formation, notamment au Maroc, exploite de jeunes aspirants footballeurs professionnels partis du Sénégal. «Mais une fois au Ghana, renseigne le journal, on leur a expliqué qu’ils devaient provisoirement travailler pour Qnet et recruter en même temps d’autres Sénégalais.»

Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane affirment que c’est un ressortissant sénégalais établi au Ghana qui leur a proposé le voyage au Ghana, et que les jeunes migrants pris au piège subissent des menaces et des pressions psychologiques.

Ils ont déclaré avoir appris la mort de Cheikh Touré de la bouche de leurs ravisseurs. Ces derniers, ont-ils déclaré, leur ont montré la photo du défunt couché inerte sur un lit avant de les transférer en Côte d’Ivoire lorsque le décès du jeune homme a commencé à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Abandonnés en terre ivoirienne, «avec une modique somme d’argent», rembobine Libération, Khadim Ndiaye et Mamadiang Kane «ont pu rallier Bamako, grâce à l’aide d’un Sénégalais qui suivait l’affaire sur les réseaux sociaux, avant d’être pris en charge par l’ambassade du Sénégal au Mali».

Le journal espère que ces témoignages permettront aux enquêteurs ghanéens d’avancer dans leurs investigations pour élucider la mort de Cheikh Touré et démanteler le réseau qui en serait responsable.