Qualif en demi-finales : Voici la somme encaissée par le Sénégal

Le Sénégal figure dans le dernier carré de la CAN 2025. Les Lions affronteront les Pharaons d’Égypte pour la première demi-finale du rendez-vous marocain, mercredi prochain à Tanger (16h). Une bonne nouvelle pour la nouvelle équipe fédérale, qui peut se targuer d’avoir fait mieux que celle sortante par rapport à la précédente édition où Sadio Mané et compagnie étaient tombés en huitièmes.

Cette progression est d’autant plus notable qu’elle permet à l’instance fédérale d’empocher 1,4 milliard de francs CFA, représentant la prime versée par la CAF à chacune des équipes demi-finalistes, renseigne Wal fadjri Quotidien. Cette somme permet à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de combler un déficit estimé par son nouveau président, Abdoulaye Fall, à 2,4 milliards de francs CFA à la fin de l’année 2024.