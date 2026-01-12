Madiambal Diagne prédit une rupture entre Sonko et Diomaye

Madiambal Diagne est formel : le chef de l’État et son Premier ministre vont vers la séparation. Et ce ne sera pas juste parce que Ousmane Sonko va quitter la tête du gouvernement. La rupture sera aussi politique. «La volonté de Bassirou Diomaye Faye de transformer son mouvement en parti politique, c’est une option irréversible», avance le journaliste dans des propos tenus sur la web TV Public Sn et repris par Le Quotidien, le journal du groupe de presse qu’il a créé au début des années 2000.

Lorsque la séparation sera actée, poursuit Madiambal Diagne, le président de la République dissoudra l’Assemblée nationale, qui devrait constituer le point de chute de Sonko. Ce sera, croit savoir le fondateur du groupe Avenir communication, «pour éviter d’avoir un opposant à la tête de la seconde institution du pays, avec une majorité aussi large».

Madiambal Diagne s’exprimait depuis la France où il s’est réfugié. Il est l’objet d’un mandat d’arrêt international délivré par le Pool judiciaire financier (PJF), qui le poursuit pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux en bande organisée, utilisation de facilités liées à l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que pour complicité de ces infractions. Le journaliste balaye les accusations, pointant un dossier politique.