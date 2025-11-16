Décès du chauffeur du bus Tata incendié à Yarakh…en 2023

Alors que l’enquête sur l’incendie criminel du bus Tata de la ligne 65, survenu à Yarakh en 2023, demeure inachevée, une nouvelle tragique vient endeuiller les proches de l’affaire. Le chauffeur du véhicule, Abdoulaye Diop, connu sous le nom de « Pape Diop », est décédé dans la nuit du samedi 15 novembre, a appris Seneweb de source sûre.

Il a été inhumé ce dimanche à Touba, où une cérémonie religieuse s’est également tenue le même jour dans son village natal de Touba Guèye, dans le département de Thiès.

Selon un membre de sa famille, Pape Diop luttait contre la maladie depuis plusieurs mois, sans recevoir l’accompagnement nécessaire après le drame de 2023. « Il était malade depuis longtemps. Depuis les événements, il n’a pas été soutenu. Il avait vraiment besoin d’aide », confie ce proche joint par Seneweb

Pour mémoire, l’attaque du bus avait provoqué un violent incendie, causant la mort de deux personnes et faisant plusieurs blessés. Dans un entretien accordé à Thiès 24, Pape Diop avait détaillé le déroulé de l’agression et les circonstances de l’incendie de son véhicule.