Film Lab Africa : quatre courts-métrages sénégalais à l’affiche pour la première fois

Pour la première fois au Sénégal, quatre courts-métrages réalisés et produits localement seront projetés dans des salles de cinéma. Ces œuvres sont le fruit du travail de 16 jeunes cinéastes ayant bénéficié d’un accompagnement intensif au sein du programme Film Lab Africa, initié par le British Council pour soutenir la création et l’employabilité dans l’industrie cinématographique. L’initiative vise à valoriser la production audiovisuelle africaine, à renforcer son rayonnement national et international et à contribuer à la structuration d’un secteur en pleine croissance. En partenariat avec Alarba Films et Tangerine Productions, Film Lab Africa offre une formation complète combinant développement artistique, compétences techniques et apprentissage entrepreneurial. Durant cinq mois, les participants ont été formés à l’écriture, à la réalisation, à la production et à la création sonore. Ce parcours s’est conclu par la production de quatre courts-métrages originaux d’une dizaine de minutes chacun, illustrant l’approche « apprendre en faisant » qui constitue l’un des fondements du programme.

Les films seront projetés du 18 novembre au 11 décembre 2025 dans les salles Pathé Sénégal et Seanema du Sea Plaza, à Dakar, avec des séances suivies d’échanges avec les auteurs. Il s’agit d’une première au Sénégal : des courts-métrages produits localement bénéficient de projections dédiées en salle, témoignant de l’intérêt grandissant du public et des distributeurs pour des œuvres « made in Sénégal ». Une tournée nationale est également prévue dans huit régions entre le 20 décembre 2025 et le 22 mars 2026, incluant des projections gratuites, notamment dans les établissements scolaires et universitaires de janvier à mars. L’objectif est de démocratiser l’accès au cinéma sénégalais et africain, d’éveiller des vocations et d’utiliser le film comme outil pédagogique et de réflexion critique.

Les quatre courts-métrages produits reflètent des univers variés et des sensibilités uniques. Dans Borom Baax, écrit et réalisé par Georges Diodji Ndour, le public plonge dans un récit fantastique urbain mêlant solitude, désir et folklore sénégalais. Marco, écrit par K. Armand Sossou et réalisé par Ciré Ndiaye, raconte la relation touchante entre un agent d’entretien passionné de bande dessinée et une enfant mutique dans un hôpital pédiatrique. Le repas parfait, signé par Awa Mané et réalisé par Penda Seck, s’inscrit dans un registre de thriller psychologique autour d’une mannequin confrontée à la disparition de son mari chef cuisinier et à sa propre descente dans la folie. Enfin, Ñaari tali, écrit par Jean-Jacques Pascal Assoumou et réalisé par Ismaël Mahamadou Laouali, met en scène une femme de 40 ans qui, lors d’un trajet en taxi, trouve dans un échange avec le chauffeur les clés pour renouer avec sa sœur sourde-muette. Ces films seront présentés dans des festivals internationaux afin d’accompagner la professionnalisation des jeunes réalisateurs et de faire rayonner leurs œuvres au-delà du Sénégal.

Pour la mise en œuvre opérationnelle du programme, le British Council s’est appuyé sur Tangerine Productions, dirigée par Chloé Ortolé, reconnue pour son expertise en production audiovisuelle, ainsi que sur Alarba Films, dirigée par Fagamou Fama Ndiaye, structure dynamique dédiée à l’accompagnement de projets créatifs et à la diffusion cinématographique. Ensemble, ces partenaires contribuent à créer un écosystème favorable à l’émergence de nouveaux talents et à renforcer la visibilité du cinéma sénégalais sur la scène internationale.