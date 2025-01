Décès en milieu carcéral : La LSDH alerte sur les conditions de vie des détenus

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) exprime sa profonde consternation suite au décès de quatre personnes en détention à Thiès, Saint-Louis, Mbacké et dans les locaux de la DSCOS à Tambacounda, en l’espace de deux mois (décembre 2024 et janvier 2025).

La LSDH appelle l’État du Sénégal à fournir davantage d’efforts pour respecter l’ensemble des règles minimales révisées des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015.

« Nous espérons qu’au sortir du prochain conseil interministériel sur ce fléau, des recommandations et mesures correctives seront prises afin de préserver le droit fondamental à la vie des citoyens sénégalais en détention. Il est impératif que des enquêtes soient menées et que des sanctions proportionnelles soient infligées aux auteurs de ces décès », a déclaré le président Alassane Seck dans un communiqué.

La LSDH invite également le gouvernement du Sénégal à gérer les dossiers politico-judiciaires relatifs à la reddition des comptes avec plus de célérité, tout en garantissant les droits de défense des présumés.

La LSDH appelle le gouvernement à faire preuve de plus de diligence dans l’application des réformes de la justice, notamment en ce qui concerne : « l’établissement de juges de liberté, la suppression de toute politique pénale orientée vers la détention, avec un décernement quasi systématique de mandats de dépôt favorisant les longues détentions préventives, et le bannissement de la pratique courante et non encadrée du retour de parquet. »