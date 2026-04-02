Démantèlement d’un réseau de vol de bétail à Kaolack : trois individus interpellés

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a mis fin aux activités d’un réseau présumé spécialisé dans le vol de bétail opérant entre Koutal et Keur Madiabel. Trois individus ont été arrêtés à l’issue d’une série d’opérations menées entre fin mars et fin avril 2026.

Les éléments de la Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Kaolack ont réalisé un important coup de filet contre le vol de bétail, un phénomène récurrent qui affecte les éleveurs de la région. L’opération, menée entre le 28 mars et le 29 avril 2026, a permis l’interpellation de trois suspects poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit avec usage de moyen de transport et recel.

Selon des sources sécuritaires, tout a débuté dans la nuit du 28 mars 2026, aux environs de 4 heures du matin, lorsque les agents en poste au contrôle du Pont Noirot ont intercepté un véhicule de marque Peugeot en provenance de Koutal. La fouille du véhicule a permis une découverte suspecte : six moutons ligotés étaient dissimulés à l’arrière, les sièges ayant été repliés pour faciliter leur transport clandestin.

Face aux forces de l’ordre, le chauffeur et l’un de ses accompagnants ont tenté de prendre la fuite à pied. Après une course-poursuite, ils ont finalement été maîtrisés et interpellés. Lors de leur audition, les deux suspects ont reconnu avoir dérobé les animaux dans la localité de Keur Madiabel. Le propriétaire du bétail a été rapidement identifié et convoqué au commissariat pour la restitution des moutons, sous réserve des procédures judiciaires en cours.

Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs de la Sûreté urbaine ont remonté la piste d’une base arrière utilisée par le réseau. Les recherches ont conduit les policiers vers une bergerie isolée située en brousse, à la périphérie de Keur Madiabel.

Le 29 avril 2026, vers 20 heures, une descente a été organisée sur les lieux. À l’arrivée des forces de l’ordre, trois individus présents ont tenté de s’enfuir. L’un d’eux, présenté comme un complice actif assurant la logistique du groupe, a été rattrapé et arrêté.

Sur place, les enquêteurs ont découvert vingt chèvres de provenance douteuse, immédiatement saisies et acheminées vers les locaux du service pour les besoins de l’enquête. Ces nouvelles découvertes laissent supposer l’existence d’un réseau structuré spécialisé dans le vol et la revente illégale de bétail dans la zone.

Actuellement placés en garde à vue, les trois suspects font l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit avec usage de moyen de transport et recel. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur réelle des activités du réseau.