Thiès : un homme arrêté pour viol et détournement de mineure

Le Poste de Police de Nginth, dans la région de Thiès, a procédé à l’arrestation d’un individu impliqué dans une affaire de mœurs concernant une élève de 4ème secondaire. L’enquête a été ouverte le 28 mars 2026, à la suite de la plainte déposée par la mère de la victime. Alertée par l’absentéisme scolaire et les retards répétés de sa fille, celle-ci a découvert dans ses effets personnels deux boîtes de pilules contraceptives d’urgence déjà utilisées.

Interrogée, la mineure a révélé entretenir une relation avec le suspect depuis décembre 2025 et avoir eu au moins deux rapports sexuels non protégés en janvier et février 2026 au domicile de ce dernier. Elle a précisé que l’homme lui remettait systématiquement des contraceptifs après chaque rapport. Bien qu’elle ait affirmé être consentante en raison de ses sentiments, les enquêteurs ont rappelé que la minorité de l’élève rendait toute relation de ce type illégale.

Lors de son audition, le mis en cause est passé aux aveux complets. Il a tenté de se défendre en invoquant une méconnaissance de l’âge réel de la victime, un argument jugé irrecevable au regard de la minorité manifeste de l’élève.

Le suspect a été placé en garde à vue. Les charges retenues contre lui sont la pédophilie, le viol et le détournement de mineure. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ensemble des responsabilités et préparer la suite judiciaire de cette affaire.