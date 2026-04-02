Distinctions nationales : Des personnalités sénégalaises honorées

Le dernier décret présidentiel portant nominations et promotions dans les Ordres nationaux a dévoilé une liste de figures marquantes, issues de divers horizons, dont les parcours inspirants témoignent de l’engagement citoyen et du rayonnement culturel du Sénégal.

Parmi les récipiendaires, Riad Kawar se distingue par son dévouement. Connu pour ses prévisions météorologiques bénévoles et sa proximité avec les populations à travers les réseaux sociaux, il voit son engagement officiellement reconnu. Décoré en tant qu’opérateur économique (n°334), il reçoit une distinction qui salue à la fois son parcours professionnel et son service rendu à la communauté.

Le monde de la mode est également mis à l’honneur avec Adama Ndiaye (n°335), plus connue sous le nom d’Adama Paris. Créatrice de la marque Africa Fashion et fondatrice de la Dakar Fashion Week, elle est récompensée pour son rôle d’ambassadrice du chic africain sur la scène internationale.

Le décret cite aussi d’autres personnalités influentes, parmi lesquelles l’évêque émérite Benjamin Ndiaye (n°319), l’ancien directeur de l’ARTP Amadou Lamine Penda Thiam (n°322) et l’ingénieur des mines et financier Mansour Kane (n°324).

Ces distinctions traduisent la volonté de l’État de célébrer des parcours exemplaires, où se conjuguent service public, innovation et rayonnement culturel.