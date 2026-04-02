Agression mortelle à Kaffrine : deux ans de prison ferme pour Nd. N.

Le tribunal de grande instance de Kaffrine a rendu son verdict ce matin dans l’affaire liée à l’agression mortelle présumée de l’adjointe au maire de la ville. À la barre, le prévenu Nd. N. a rejeté les accusations portées contre lui, tout en admettant avoir giflé une jeune fille qui, selon lui, l’aurait insulté.

Son avocat a plaidé la relaxe, invoquant des contradictions dans les témoignages de la partie civile et demandant que le doute profite à l’accusé.

Après délibération, la juridiction a finalement retenu la culpabilité de Nd. N. et l’a condamné à deux ans de prison ferme, assortis d’une amende de 200 000 francs CFA.