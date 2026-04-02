Marche nationale du 8 avril : les travailleurs exigent l’application du pacte social

Placée sous le thème de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre du pacte social, la marche nationale annoncée par le Front syndical pour la défense du travail se veut une démonstration de force face aux lenteurs constatées dans la prise en charge des revendications des travailleurs.

Prévue le 8 avril 2026 à partir de 15 heures au rond-point Cerf Volant, la mobilisation empruntera l’itinéraire Cerf Volant–Niari Tally pour s’achever vers 17 h 30 au rond-point Jet d’Eau Sicap, sur l’avenue Bourguiba. Les organisateurs appellent à une participation massive et assurent du caractère pacifique de la marche, dans un contexte marqué par des tensions sociales persistantes.

L’objectif est clair : faire converger les revendications autour de meilleures conditions de travail, d’une revalorisation des rémunérations et du respect des engagements pris par les autorités. À travers cette mobilisation, les syndicats entendent rappeler que les travailleurs et travailleuses du Sénégal ont droit à la satisfaction de leurs revendications légitimes et à une prise en compte effective des promesses inscrites dans le pacte social.