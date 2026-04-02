De l’extraction à la transformation : l’ADEPME trace la voie à Kédougou

Kédougou a accueilli, ce 1er avril 2026, la cérémonie officielle d’installation du point focal de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). L’événement, présidé par le Directeur général Alpha Thiam, s’est déroulé en présence des autorités administratives, territoriales et locales, ainsi que des représentants du secteur privé et des partenaires.

Dans son allocution, Alpha Thiam a rappelé l’importance stratégique de Kédougou, région riche en ressources minières, agricoles et touristiques, mais dont le potentiel reste encore insuffisamment exploité. « Nous ne pouvons pas continuer à extraire la richesse ici sans créer suffisamment de valeur ici », a-t-il martelé, soulignant la nécessité de transformer localement les minerais, de structurer les filières agricoles et de développer le tourisme.

Le Directeur général a insisté sur l’urgence de formaliser les activités minières, souvent dominées par l’informel, et de stimuler la création de PME solides capables de fixer la jeunesse dans la région. Il a également mis en avant le rôle du Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental, adopté en Conseil des ministres, qui place Kédougou au cœur d’une ambition nationale de développement territorial et de souveraineté économique.

Le point focal, confié à Victor Pata Bindia, fils de la région, est appelé à jouer un rôle central : non pas un simple bureau administratif, mais un véritable centre de transformation, un accélérateur d’entreprises et un catalyseur d’opportunités. Alpha Thiam a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs – autorités, entrepreneurs, coopératives, jeunes et femmes – pour faire de Kédougou un modèle de transformation locale.

« Kédougou n’est plus seulement une région d’extraction. Kédougou doit devenir une région de transformation », a conclu le Directeur général, invitant chacun à s’engager dans cette dynamique collective.