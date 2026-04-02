4 Avril 2026, Madrid capitale culturelle du Sénégal en Europe

À l’occasion de la célébration de l’indépendance du Sénégal, la ville de Madrid s’apprête à devenir, les 3 et 4 avril 2026, un haut lieu de rassemblement de la diaspora sénégalaise avec la tenue de l’événement « Téranga España ». Cette initiative d’envergure vise à mettre en valeur les dynamiques sociales et culturelles portées par les Sénégalais établis en Espagne.

Organisé par l’Association Chapa Choly, en partenariat avec les ONG Otra África et METH HUB, ainsi que plusieurs collectifs et fédérations associatives tels que Aar Sunu et Ndimbël Jaboot, cet événement s’inscrit dans une logique de fédération des acteurs de la diaspora autour d’objectifs communs : célébrer, dialoguer et co-construire.

Selon son initiateur, Ndiawar Seck, « Téranga España » ambitionne de constituer un cadre structuré d’échanges réunissant représentants institutionnels, experts, membres de la société civile et artistes. L’objectif est de favoriser une réflexion collective sur des thématiques majeures telles que les politiques migratoires, les processus d’intégration et les perspectives de codéveloppement.

La première journée, prévue le vendredi 3 avril à partir de 17 heures, s’ouvrira sur une animation musicale traditionnelle à la kora, assurée par Cherifo Cissokho et Cherifo Konta, instaurant une atmosphère conviviale et authentique. Cette entrée en matière culturelle sera suivie d’une cérémonie officielle ponctuée par les interventions du Consul général du Sénégal en Espagne et des représentants du comité d’organisation.

La soirée se poursuivra par une table ronde de haut niveau consacrée aux politiques migratoires en Europe. Plusieurs experts interviendront pour analyser les enjeux contemporains. Luc André Diokh proposera une lecture comparative des cadres juridiques et des dispositifs de régularisation en Espagne, en France et en Belgique, en mettant en évidence leurs implications socio-économiques. Amadou Bocar Sam soulignera, pour sa part, les effets positifs des politiques de régularisation, notamment en matière de formalisation de l’emploi et d’accroissement des recettes fiscales, tout en insistant sur la nécessité d’une intégration professionnelle effective. Youssou Sock abordera la question des droits fondamentaux en plaidant pour un accès universel aux services essentiels, indépendamment du statut administratif. Enfin, Tafsir Makhary Dia analysera les interactions entre migration et codéveloppement, en mettant en avant le rôle des dynamiques transnationales et les pistes de réponses durables face aux migrations irrégulières.

La journée du samedi 4 avril, marquant symboliquement l’indépendance du Sénégal, sera consacrée à la valorisation de la diaspora. Après un moment de convivialité autour d’un déjeuner réunissant les associations participantes, les activités se poursuivront à la salle Villanos avec des animations culturelles, dont les prestations des Tambours du Ndiambour.

La cérémonie officielle intitulée « Diaspora Téranga » réunira plusieurs personnalités, parmi lesquelles Son Excellence Ibrahima El Khalil Seck , Luc André Diouf Diokh député au parlement espagnol entre autres. Un moment fort de cette journée sera la remise du « Sargal Jambaar de la Diaspora », distinction honorifique destinée à reconnaître l’engagement et la contribution de figures exemplaires au sein de la communauté.

La clôture de l’événement prendra la forme d’une soirée festive rythmée par des prestations artistiques, avec la participation de Ndama Torino, Sidi Samb et un concert très attendu de Ndiogou Afia.

Au-delà de sa dimension culturelle et festive, « Téranga España » se veut un espace structurant de réflexion et de co-construction autour des défis migratoires actuels. L’événement traduit une volonté affirmée de renforcer les liens entre le Sénégal et sa diaspora, tout en promouvant des politiques inclusives, respectueuses des droits humains et orientées vers un développement durable.

À travers cette initiative, Madrid s’affirme comme un véritable carrefour d’échanges, où convergent engagement citoyen, expression culturelle et vision stratégique, au service d’un avenir partagé entre le Sénégal et ses ressortissants à l’éxterieur.

MOMAR DIENG DIOP ESPAGNE.