L’offensive des cerveaux…«Diomaye Président» déploie son armada intellectuelle

Deux ans jour pour jour après l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, la coalition éponyme passe à la vitesse supérieure. En installant officiellement son Think Tank, la mouvance présidentielle ne se contente plus de la gestion politique ; elle tisse sa toile en mobilisant l’élite grise pour sanctuariser l’action gouvernementale.

Le choix de la date, hautement symbolique, marque une volonté de corréler la réflexion stratégique à l’exercice du pouvoir. En choisissant le deuxième anniversaire de la prestation de serment du chef de l’État, la coalition Diomaye Président transforme une commémoration protocolaire en un acte fondateur : celui de la structuration d’un véritable laboratoire d’idées capable de transformer les promesses électorales en politiques publiques pérennes.

Sous la houlette d’Aminata Touré, superviseure générale et Haute représentante du Président, ce nouveau cadre de réflexion se veut le gardien de l’excellence et de l’engagement. « Nous souhaitons voir de la compétence », a-t-elle martelé, signifiant par là que le temps de la simple mobilisation partisane cède désormais la place à l’ère des experts, appelés à offrir leur savoir-faire pour consolider les réformes institutionnelles engagées depuis 2024.

Cette toile, tissée avec minutie, repose sur une ossature de plus de 400 partis et organisations politiques. Le lancement du Think Tank intervient après la validation rigoureuse des textes fondateurs le 7 mars dernier, prouvant que la coalition cherche à sortir de l’informel pour bâtir une machine de guerre intellectuelle, dotée d’un cadre juridique et d’une légitimité institutionnelle sans précédent dans l’histoire récente du pays.

Au cœur de ce dispositif, le Dr Djibril Togola et Maître Abdoulaye Tine s’attellent à agréger les expertises les plus pointues. L’objectif est clair : transformer la diversité des composantes de la plateforme en une force de frappe unifiée. Il ne s’agit plus de simples débats d’idées, mais d’un instrument d’analyse et de prospection chargé de fournir des outils d’aide à la décision dans des secteurs névralgiques tels que l’économie, la santé et l’industrialisation.

L’originalité de cette stratégie réside également dans son maillage géographique. En installant des cellules de cadres non seulement sur l’ensemble du territoire national mais aussi au sein de la diaspora, la coalition s’assure que sa « matière grise » irrigue toutes les sphères de la société. Cette approche permet de capter l’expertise des Sénégalais de l’extérieur, souvent détenteurs de compétences rares indispensables à la souveraineté économique prônée par le pouvoir.

Les premières communications présentées lors de ce lancement, décrites comme « techniques et pointues », augurent d’une rigueur scientifique qui tranche avec la communication politique classique. Les enjeux de développement national ne sont plus abordés sous l’angle des slogans, mais via des diagnostics précis qui seront compilés dans un futur « Livre Blanc », destiné à devenir le bréviaire de l’action présidentielle pour les années à venir.

En mobilisant ce que Maître Abdoulaye Tine appelle « la crème intellectuelle », la coalition Diomaye Président érige un rempart technique face aux critiques de l’opposition. En se dotant d’une telle structure, le régime s’offre une capacité de réponse argumentée et une force de proposition qui crédibilise son discours sur la « rupture » et la « transformation systémique » du Sénégal.

Finalement, ce déploiement des cerveaux témoigne d’une volonté de pérenniser le projet porté par Bassirou Diomaye Faye au-delà de l’euphorie des premiers jours. En institutionnalisant l’intelligence collective, la coalition Diomaye Président ne fait pas que s’organiser ; elle se prépare à affronter les défis complexes de la seconde phase du mandat, avec la conviction que la solidité d’un régime dépend, autant que de sa base populaire, de la qualité de sa pensée stratégique.

La rédaction de Xibaaru