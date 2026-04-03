Révision du procès PRODAC : Sonko dépose son mémoire…Mame Mbaye prépare la riposte

La procédure de demande de révision du procès, initiée par Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang, entre dans une phase technique décisive.

Selon Les Échos, qui donne l’information, les parties sont actuellement en « phase d’écritures » : les avocats du Premier ministre ont déjà déposé leur mémoire, tandis que ceux de l’ancien ministre préparent leur réponse.

Une fois ces échanges terminés, complète la même source, la balle sera dans le camp de la Cour suprême, qui devra trancher sur la recevabilité de la demande.

Les conseils de Ousmane Sonko invoquent un « fait nouveau », le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le PRODAC, pour justifier la révision. En face, rappelle le journal, les avocats de Mame Mbaye Niang rejettent cette demande, estimant que l’affaire est définitivement close