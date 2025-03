Démocratie et libertés : Du débat public à l’injure publique.

Débattre par la force des arguments et non débattre par l’argument de la violence, de quelque forme qu’elle puisse être doit être la règle de convergence et le principe déontologique qui régissent l’espace public médiatique.

Ségolène Royale disait que » un adversaire politique n’est pas un ennemi mais un partenaire du débat public ». Au delà des divergences d’opinions politiques, religieuses, la valeur des arguments convaincants enfilée dans le costume du respect doit toujours être l’arme conventionnelle à utilisée. Les contradictions argumentées de bonne foi, loin de léser un quelconque partenaire du débat public, l’enrichit. Débattre pour ensemble trouver les solutions aux problématiques posées et non débattre pour humilier, injurier,rabaisser ou extérioriser une vieille haine à l’endroit d’une quelconque personne.

Cependant, à y voir de plus près, le débat public ressemblerait plus à des séances de « xaxarr », organisées à chaque fois qu’une mariée regagne son foyer. Ça insulte partout et sans limite.

Et comme pour primer un exercice aussi vilain ,qui souille toute la sacralité de la valeur scientifique que devrait avoir le débat public, les auteurs sont souvent portés au trône et galvanisés par une communauté virtuelle inculte, qui ignore même tout le sens du verbe DÉBATTRE. Les réseaux sociaux, un monde sans frontières, habité de toutes sortes de créatures et de toutes formes de civilisations, cultures, facilitent la montée de tels idiots, qui à longueur de journée occupent tout l’espace virtuel et médiatique, éclipsant même les véritables palmes de réussite qui méritent d’être portées au trône de l’espace public. Ainsi, Umberto n’avait il pas raison de dire que : « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui avant, ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd’hui, ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel ».

Aujourd’hui, si de personnes aussi incultes et sans lucidité scientifique à l’image des pensionnaires de « keur doff yi » ou encore des tailleurs reconvertis en chroniqueurs, puissent avoir la liberté de débiter des inepties sur les plateaux de télévision c’est grâce à l’avènement des réseaux sociaux.

Ainsi, le sublime métier de Journalisme perd son lustre d’antan, laissant la place à des écervelés qui n’ont que la haine, l’injure et l’insolence à présenter aux téléspectateurs. D’où l’obligation de revenir à l’orthodoxie et aux bonnes valeurs.

Les télévisions et les réseaux sociaux doivent amener les sénégalais à découvrir les véritables hommes et femmes qui brillent de par leur métier,leur réalisation et leur intelligence.

Nous avons besoin de débats contradictoires qui illuminent les esprits et ouvrent des portes de solutions aux multiples défis dont fait face notre pauvre pays.

La liberté d’expression demeure sans nul doute l’appareil respiratoire de toute démocratie.Mais la liberté d’injure et de haine ne saurait être en aucun cas une valeur à protégée, elle est plutôt à combattre et à punir sévèrement.

M. Modou Aissa Seye, Professeur d’Anglais.