Dernière minute : Madiambal Diagne arrêté en France !

Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne a été arrêté ce mardi matin en France, où il se trouvait depuis son interdiction de sortie du territoire sénégalais. L’information a été confirmée par son avocat, Me Bourdon, au journaliste Ayoba Faye.

Le patron du groupe Avenir Communication est cité par une information judiciaire portant sur de présumées transactions suspectes relevées dans un rapport de la CENTIF et portant sur 21 milliards de francs CFA.