Macky Sall a saisi le ministère des Finances et du Budget et la Cour des comptes au sujet de la dette cachée imputée à son régime. Dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, l’avocat de l’ancien Président, Me Pierre-Olivier Sur, révèle que son client souhaite à travers cette procédure «obtenir des documents et des données brutes» sur ledit sujet.

La robe noire révèle dans le même entretien que les institutions saisies n’ont pas réagi à leurs saisine et relance. Mais, s’est-il empressé d’annoncer, Macky Sall va passer à la vitesse supérieure : «Nous prévoyons une mise en demeure formelle de communication des pièces sollicitées. Si cette voie amiable demeure infructueuse, nous n’excluons pas d’introduire un recours en référé pour obtenir ces documents ou de saisir toute autorité judiciaire compétente.»

En lançant cette initiative, rapporte Me Sur, l’ancien chef de l’État vise un objectif qui tient en trois mots : «Le message est simple : la vérité, la procédure, la justice.» Et dans quel état d’esprit engage-t-il ce combat ? «Le Président Macky Sall vit cette situation avec calme et confiance dans les institutions de son pays», souffle l’avocat français.

Ce dernier d’ajouter : «Il n’a rien à cacher et demeure attaché à la transparence et à la reddition des comptes. Il sait que la vérité finira par s’imposer, dès lors que les faits seront établis sur des bases techniques et non politiques.»