Le respect à l’ère du numérique (Par Samba Guissé) 

Le numérique a transformé notre manière d’apprendre, de communiquer et de vivre ensemble. En quelques décennies, il a relié les continents, aboli les distances et donné à chacun une voix dans l’espace public. Mais cette révolution, aussi fascinante soit-elle, soulève une question essentielle : qu’avons-nous fait du respect à l’ère du numérique ?

Autrefois, le respect se tissait à travers le regard, la parole, la posture. Il s’apprenait au contact des aînés, dans la lenteur du vivre-ensemble. Aujourd’hui, un clic suffit pour interpeller, juger ou blesser. Les réseaux sociaux, espaces d’expression illimitée, sont devenus des arènes où la raison cède souvent la place à la réaction. L’émotion instantanée l’emporte sur la réflexion durable. Le lien, au lieu d’être un fil de fraternité, devient parfois un fil électrique : il connecte, mais il brûle.

Le numérique offre la liberté de parler, mais aussi la tentation de mépriser. L’anonymat, censé protéger, devient un masque derrière lequel s’éteint la responsabilité. Or, la liberté sans respect conduit au chaos. Chaque message envoyé, chaque commentaire publié engage notre humanité. Derrière chaque écran, il y a un visage, une histoire, une sensibilité.

Respecter, c’est se souvenir de l’humain derrière le pixel.

Être citoyen du monde numérique, c’est apprendre à vivre ensemble dans un espace sans frontières mais pas sans règles.

Le respect en ligne suppose trois attitudes fondamentales. D’abord, la bienveillance, cette qualité rare qui consiste à peser ses mots comme on pèse ses actes. Être bienveillant, c’est se rappeler que derrière chaque écran se trouve un être humain, sensible, parfois fragile. C’est préférer le dialogue à la dérision, la correction à l’humiliation. La bienveillance ne coûte rien, mais elle enrichit chaque échange.

Ensuite vient la véracité. À l’ère des fausses nouvelles et des jugements rapides, elle devient un acte de résistance morale. Être véridique, c’est refuser la rumeur, la désinformation et la manipulation. C’est prendre le temps de vérifier avant de partager, de comprendre avant de commenter. La vérité, même silencieuse, éclaire plus que mille mensonges bruyants.

Enfin, la gratitude. Elle consiste à reconnaître la valeur de ce que les autres apportent, même quand leurs idées diffèrent des nôtres. La gratitude transforme le numérique en espace d’apprentissage partagé. Elle nous rappelle que chaque contribution — une réflexion, une image, une parole — est une graine de savoir offerte au monde.

Le respect numérique s’apprend. On ne naît pas internaute, on le devient. Les enfants et les jeunes doivent être accompagnés pour comprendre que le virtuel a des conséquences réelles. Un mot blessant en ligne fait autant mal qu’un mot prononcé en face. C’est pourquoi il faut enseigner la netiquette, cette éthique du réseau qui rappelle que la politesse, la courtoisie et la tolérance ne sont pas des reliques du passé, mais des outils de civilisation.

Car l’intelligence artificielle ne remplacera jamais la courtoisie humaine.

Autrefois, le respect était la racine de toute éducation. On saluait avant de parler, on écoutait avant de répondre, on mesurait ses mots devant les aînés. Ce respect n’était pas une contrainte, mais une école du cœur. Il apprenait la mesure, la gratitude et la reconnaissance de ce que d’autres ont bâti avant nous.

Aujourd’hui, dans le tumulte numérique, ces repères vacillent. Les aînés sont souvent considérés comme “déconnectés”, les parents comme “vieille école”, les maîtres comme “démodés”, et les chefs religieux parfois comme “inutiles” face à Google ou YouTube.

Cette perte de respect n’est pas seulement une faute morale : c’est une fracture civilisationnelle. Car quand on ne respecte plus les aînés, on coupe le fil de la transmission.

Et quand on méprise les guides spirituels, on s’égare dans un monde sans lumière intérieure.

Les réseaux sociaux ont démocratisé la parole, mais ils ont aussi banalisé l’irrévérence. On interpelle les anciens comme des égaux, parfois avec une dureté qu’aucune éducation ne justifie. Pourtant, ce sont ces mêmes anciens qui ont tissé les chemins sur lesquels nous marchons. Leur sagesse n’a pas disparu : elle a simplement besoin d’être revalorisée à l’ère du numérique.

Aujourd’hui, on ne respecte plus les enseignants. Les parents, eux, craignent parfois leur propre progéniture. Dans bien des foyers, les salons sont devenus des cimetières silencieux : chacun, tête baissée, scotché à son smartphone, parle au monde entier sauf à ceux qui sont assis à ses côtés.

Autrefois, on faisait tout ensemble. L’enfant appartenait à la communauté tout entière : les voisins, les maîtres, les anciens, tous participaient à son éducation. Aujourd’hui, c’est Internet qui éduque. Les réseaux sociaux se sont substitués à la société, et l’enfant reçoit désormais ses repères de ce qu’il voit défiler sur un écran.

Le drame, c’est que ces réseaux ne reflètent pas nos valeurs cardinales, encore moins nos sept interdits universels qui fondent la dignité humaine. Le contenu dominant vient d’ailleurs, façonné par d’autres cultures, d’autres visions du monde.

Il est donc urgent que les enseignants s’impliquent, qu’ils deviennent des bâtisseurs de sens dans cet espace numérique. Car les réseaux sociaux ne sont que des contenants : ils ne véhiculent que ce qu’on y dépose. Et si nous ne proposons pas aux jeunes un contenu éducatif, culturel et spirituel qui attire, alors d’autres contenus, plus séduisants mais souvent déstructurants, les happent et les façonnent à notre place.

“Le respect des anciens est le miroir de notre futur : quand il se brise, la jeunesse se perd dans son propre reflet.”

Le numérique n’est pas notre ennemi : il reflète ce que nous y mettons. Si nous voulons qu’il soit un espace d’entraide, de savoir et de paix, il faut y semer le respect. Chaque publication, chaque message, chaque interaction peut devenir un acte de construction ou de destruction.

Choisissons d’être tisserands du respect, artisans du lien, gardiens de la dignité. Le monde digital de demain se construira non par la technologie seule, mais par la qualité morale de ceux qui l’habitent.

Jeunes frères, jeunes sœurs, Le numérique est un océan sans rivage. Il peut t’élever comme il peut t’engloutir.

Ne confonds pas liberté d’expression et liberté d’offenser. Tu peux briller par ton intelligence, mais tu peux aussi te brûler par ton arrogance.

Ne te cache pas derrière ton écran pour dire ce que tu n’oserais pas dire face à un être humain. La dignité ne se mesure pas au nombre d’abonnés, mais à la valeur de tes paroles.

Chaque mot que tu publies est une graine : il peut faire pousser une fleur ou une épine.

Respecte tes aînés, tes enseignants, tes parents, tes chefs religieux. Même s’ils n’ont pas ton aisance technologique, ils possèdent la sagesse du vécu — celle qui ne s’apprend ni sur TikTok, ni sur YouTube. Tu n’as pas besoin de les imiter, mais tu as besoin de les écouter.

Car un peuple qui méprise ses anciens prépare son propre effacement.

Souviens-toi : le respect n’est pas faiblesse. Respecter n’a jamais été se soumettre. C’est reconnaître en l’autre une part de valeur, d’expérience ou d’humanité. Celui qui respecte ne s’abaisse pas, il s’élève.

Souviens-toi aussi : l’humilité n’est pas soumission. Être humble, ce n’est pas s’effacer, c’est savoir que l’on apprend toujours. L’humilité est la porte de la connaissance, là où la vanité ferme toutes les fenêtres.

Et n’oublie jamais : la sagesse n’est pas vieillesse. Elle ne dépend ni des années ni des rides, mais de la profondeur du regard porté sur la vie. Certains jeunes sont déjà sages, certains anciens continuent de chercher. La sagesse, c’est l’art de comprendre avant de condamner, d’unir avant de diviser, d’éclairer sans brûler.

“Celui qui perd le respect perd la direction. Celui qui garde le respect trace sa propre lumière.”

Samba GUISSE, Tisserand du savoir