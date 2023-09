Des migrants nigériens envahissent Dakar (vidéo)

La situation des familles de migrants nigériens à Dakar est préoccupante. Fuyant la guerre et le terrorisme dans leur pays d’origine, ces familles, pour la plupart musulmanes, ont été contraintes de chercher refuge dans la capitale sénégalaise. Malheureusement, elles se retrouvent sans aucun endroit où vivre, ce qui les pousse à occuper les marchés et les places publiques de la ville.

Ces groupes, parfois composés de familles entières, sont contraints de s’installer dans des cabanes de fortune, fabriquées à partir de tissus ou de nattes. Le manque de logements et d’infrastructures d’accueil a poussé ces familles à vivre dans des conditions extrêmement précaires.

Le lycée Blaise Diagne, situé à Dakar, est particulièrement touché par cette situation. La présence massive de ces familles de migrants est frappante et ne peut être ignorée. Les élèves et le personnel du lycée seront bientôt confrontés à cette réalité au quotidien, ce qui peut avoir un impact sur l’environnement scolaire et sur la vie des élèves.

Il est important de souligner que ces familles de migrants sont des personnes en quête de sécurité et de meilleures conditions de vie. Elles ont été contraintes de quitter leur pays d’origine en raison de conflits et de menaces terroristes, et elles cherchent simplement un endroit sûr où reconstruire leur vie, selon Senego.