Que se passe-t-il au Parti démocratique sénégalais (PDS) ? Ce parti se meurt. Voila que Me Abdoulaye Wade, son secrétaire général national se met l’idée dans la tête que c’est son fils Karim Wade qui doit lui succéder à la tête de ce parti. Me Abdoulaye Wade ne contrôle plus son parti. Des cadres, les plus éminents de son parti, boudent, s’ils ne désertent pas les rangs.

Les instances du PDS ne se réunissent plus régulièrement. Le PDS est devenu un parti moribond, dépassé par les évènements qui se déroulent au Sénégal. Quel destin pour ce parti, qui a toujours été au-devant de la scène politique nationale. Tant le PDS a toujours été au cœur des combats pour des acquis démocratiques au Sénégal, et même en Afrique.

A cause de son idée obstinée de placer son fils Karim Wade à la tête de son parti, peu importe, les moyens, Me Abdoulaye Wade détruit le PDS qui naguère au pouvoir, ne dispose plus de moyens financiers pour entretenir son personnel politique.

Le PDS subit une descente aux enfers. Il n’a plus les moyens de sa politique. En exil au Qatar, Karim Wade qui veut prendre les rênes du PDS, ne daigne à sortir les moyens financiers permettant d’entretenir son fonctionnement. Le PDS ne connait plus l’animation dynamique qui lui permettait d’être un parti attractif dont le discours pouvait capter toute la jeunesse, mobiliser tout le peuple. La preuve, le PDS n’est plus au cœur des combats du peuple. Qui voit le PDS mobiliser, quand des pans de la population se mobilisent pour dire non à la politique menée par le régime du Président Macky Sall ?

La permanence du PDS, d’habitude, vivante, n’est plus animée. Le personnel ne dispose plus de salaires depuis plusieurs mois. En moins d’un an, il est passé de 26 à 5 personnes. Ahurissant pour un parti naguère au pouvoir. Que c’est devenu triste de voir le PDS, un parti aujourd’hui engouffré dans toutes sortes de difficultés, se retrouve au point d’être plongé dans l’endettement.

La rédaction de Xibaaru