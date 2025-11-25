Dette cachée : Macky Sall défie le FMI

L’ancien président Macky Sall conteste les estimations concernant la dette publique dite « cachée », évaluée à 7 milliards de dollars et supposément contractée durant son mandat.

Dans un courrier révélé par RFI, les avocats de l’ancien chef de l’État, issus du cabinet français FTMS, interrogent le Fonds monétaire international (FMI) sur les méthodes ayant conduit à ce calcul. Ils souhaitent savoir si l’évaluation repose sur un audit interne du FMI ou uniquement sur les informations fournies par l’administration sénégalaise.

Pierre-Olivier Sur, l’un des avocats, affirme avoir identifié des « erreurs de méthodologie » dans le rapport de la Cour des comptes, pointant notamment l’absence de vérification de la fiabilité des données utilisées. Dans leur correspondance, les avocats demandent la transmission des documents ayant servi à établir le montant de la dette et sollicitent un entretien avec un représentant du FMI pour clarifier la situation.

Par ailleurs, le Secrétariat Exécutif National de l’APR a publié un communiqué rappelant sa demande de publication des rapports de l’IGF, de la Cour des comptes, du cabinet Mazars et de tout autre document relatif à la dette, afin de permettre à l’opinion nationale et internationale de se forger une idée précise sur l’endettement réel du pays.

Source : Seneweb