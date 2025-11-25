Grand-Yoff : démantèlement d’une boulangerie clandestine dans la zone de captage

Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, ce 24 novembre 2025 aux environs de 19 heures, au démantèlement d’une boulangerie clandestine installée au garage Bignona, dans la zone de captage. C’est au cours d’une patrouille pédestre que les éléments de la brigade de recherche ont repéré un taudis dégageant une épaisse fumée. À l’intérieur, ils ont découvert une boulangerie illégale tenue par trois individus et opérant dans des conditions d’hygiène extrêmement préoccupantes.

L’inspection des lieux a permis de constater la présence de deux cent vingt-sept baguettes de pain étalées sur un drap inadapté où circulaient des vers de farine, d’une machine de mélange archaïque, de deux fours au charbon, ainsi que de cafards cohabitant avec les pains. Les agents ont également trouvé onze bouteilles d’eau laissées ouvertes, utilisées pour la préparation, une vingtaine de plateaux en bois remplis de pâtons, des moisissures microbiennes enveloppant les pains, huit sacs de farine posés à même le sol et des chariots inappropriés destinés au transport des aliments.

Le lieu dégageait une odeur nauséabonde et présentait un niveau d’insalubrité jugé inimaginable par les enquêteurs. Tout le matériel de production a été saisi et les locaux immédiatement fermés. Les premières investigations révèlent que cette boulangerie clandestine fonctionnait dans ces conditions déplorables depuis plus d’une décennie.

Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue pour production et vente d’aliments impropres à la consommation, tromperie sur la qualité, mise en danger de la vie d’autrui et violation de la réglementation encadrant les activités de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer les circuits de distribution des produits fabriqués.