Wakhinane Nimzatt : Un individu arrêté pour une escroquerie de 5,7 millions

Le Poste de Police de Wakhinane Nimzatt a interpellé, le 21 novembre 2025, un individu activement recherché pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Le mis en cause a été déféré au parquet après plusieurs plaintes concordantes révélant un préjudice total de cinq millions sept cent mille (5.700.000) francs CFA.

Tout est parti d’une plainte déposée le 19 novembre 2025 par la gérante d’une boutique multiservices. Celle-ci affirme que le suspect a obtenu de sa caissière, le 18 novembre 2025, plusieurs dépôts d’argent cumulant 5,7 millions de francs CFA sans en avoir versé la contrepartie. Après la transaction, il est devenu injoignable et introuvable. Entendue, la caissière a confirmé les faits et reconnu avoir transféré les sommes demandées par inadvertance, ainsi que d’autres montants envoyés vers des comptes Wave à la demande du mis en cause.

D’autres victimes, convoquées au poste de police, ont indiqué avoir prêté leur téléphone au suspect. Ce dernier leur avait expliqué que son compte était plafonné et qu’il devait recevoir une importante somme d’un parent vivant à l’étranger. Elles ont découvert par la suite qu’il avait effectué de nombreux transferts via leurs téléphones, sans qu’elles en aient connaissance.

Interrogé, l’individu a reconnu l’ensemble des faits. Il a également déclaré avoir agi seul, précisant qu’il avait utilisé les 5,7 millions de francs CFA pour parier en ligne sur le jeu dénommé Aviator.

L’affaire est désormais entre les mains du parquet, où le mis en cause a été déféré pour escroquerie, abus de confiance et utilisation frauduleuse de moyens de paiement électroniques.