Journée mondiale des victimes d’accidents : la Gendarmerie nationale réaffirme son engagement aux côtés de l’ANASER

La Gendarmerie nationale, à travers la Légion de Gendarmerie de Sécurité Routière (LGSR), a marqué de sa présence la Journée mondiale du souvenir des victimes d’accidents de la route, organisée mardi 25 novembre 2025 au King Fahd Palace. Cette commémoration d’envergure, présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens, Yancoba Diémé, a réuni institutions publiques, organisations spécialisées et acteurs de la prévention routière.

Sur son stand, la Gendarmerie nationale a exposé divers équipements dédiés à la sécurité routière, mettant en lumière ses missions, ses dispositifs opérationnels et ses actions quotidiennes de prévention. Les visiteurs ont pu découvrir les initiatives menées sur le terrain : opérations de contrôle, régulation du trafic, campagnes de sensibilisation et interventions destinées à réduire durablement les risques d’accidents.

En participant à cet événement, la Gendarmerie nationale réaffirme sa volonté de renforcer la synergie avec l’ANASER et l’ensemble des partenaires engagés pour une meilleure sécurité routière. Une mobilisation qui témoigne de son rôle central dans la lutte contre l’insécurité routière et dans la protection quotidienne des usagers de la route.

Cette journée de souvenir a également été l’occasion de rappeler l’urgence d’une action collective, coordonnée et continue, pour inverser la tendance des accidents de la circulation et honorer la mémoire des victimes.