PASTEF se «bunkérise»…le parti fait bloc autour d’Ousmane Sonko

Une véritable levée de boucliers s’observe depuis quelques jours au sein de la formation politique au pouvoir. De la diaspora en France (Occitanie, Yvelines, Pays de la Loire) aux sections locales les plus reculées comme Ballou, Golmy ou Goudomp, les communiqués de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) se multiplient avec une synchronisation qui ne doit rien au hasard. Face à ce qu’ils qualifient de « crise politique » née de la structuration de la Coalition Diomaye Président, les militants opèrent un repli identitaire et stratégique manifeste, que l’on pourrait qualifier de « bunkérisation », autour de la figure tutélaire du parti : Ousmane Sonko.

Cette vague de soutiens, loin d’être une simple formalité militante, dessine une ligne de fracture nette. Les textes sont unanimes et utilisent une terminologie quasi martiale : soutien « indéfectible », « sans réserve » et « total ». La section de Rufisque Nord, comme celle de Sinthiou Fissa, rappelle que la légitimité populaire repose sur le « Projet » porté historiquement par Ousmane Sonko. En réaffirmant que ce dernier est la « seule personne morale » du projet (Pastef Pays de la Loire), l’appareil du parti envoie un message clair : il n’y a pas de bicéphalisme possible aux yeux de la base militante.

Le catalyseur de cette crispation semble être la gestion des alliances politiques par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et plus spécifiquement la nomination de personnalités issues de l’ancien système, telle qu’Aminata Touré, à la coordination de la coalition présidentielle. Les sections de la diaspora, notamment en France, expriment leur « sidération » et leur refus catégorique de ce qu’elles perçoivent comme du « recyclage politique ». Pour ces militants, qui prônent la rupture systémique (« Jub, Jubal, Jubanti »), l’ouverture vers d’anciennes figures du régime précédent est vécue comme une trahison des idéaux fondateurs.

La stratégie de « bunkérisation » ne se limite pas aux déclarations écrites ; elle se traduit par une réoccupation du terrain idéologique. L’initiative de la cellule de Gueule Tapée – Fass – Colobane, organisant une projection en plein air du documentaire « Fatali Kaddu Sonko » suivie d’un thé-débat sur le parcours du leader, en est l’illustration parfaite. Il s’agit de raviver la mémoire militante, de resserrer les rangs autour de l’histoire du chef du parti et de rappeler, en filigrane, que c’est ce parcours de résilience qui a permis l’accession au pouvoir, reléguant presque la présidence actuelle au rang de simple exécuteur du projet.

Dans ce contexte, les sections locales, à l’instar de celle de Sakal ou de Goudomp, pressent le Président Diomaye Faye de « renouer pleinement avec sa famille politique ». Le ton, bien que respectueux des institutions, se fait parfois comminatoire. On rappelle au Chef de l’État ses engagements et l’on souligne que son pouvoir ne saurait s’exercer au détriment des décisions prises par le bureau politique du parti, comme le mentionne la section Occitanie concernant l’impossibilité pour le Président de démettre certaines figures désignées par la Conférence des Leaders.

Cette dynamique d’isolement du Président vis-à-vis de son propre appareil partisan fait peser une lourde menace sur la stabilité du régime. En se bunkérisant autour d’Ousmane Sonko, PASTEF place Bassirou Diomaye Faye dans une position délicate : celle d’un président qui pourrait se retrouver « hors-sol », coupé de sa base électorale naturelle. Si le Président choisit de maintenir le cap de sa coalition élargie contre l’avis de son parti, il risque de perdre le bouclier politique qui le protège des contestations sociales et de l’opposition traditionnelle.

Le risque majeur pour le régime est celui d’une paralysie institutionnelle née d’une guerre froide entre le Palais et le Parti. La dualité au sommet de l’État, souvent crainte dans les régimes où le chef du parti n’est pas le chef de l’État, semble ici s’exacerber. Si la confiance se rompt, chaque décision gouvernementale pourrait être soumise à la validation ou à la censure de la rue partisane, transformant chaque réforme en épreuve de force interne, détournant ainsi l’exécutif des urgences économiques et sociales du Sénégal.

De plus, cette stratégie de la terre brûlée autour d’Ousmane Sonko pourrait paradoxalement fragiliser l’image du Sénégal à l’international. L’instabilité politique perçue, alimentée par des communiqués officiels de sections du parti au pouvoir critiquant ouvertement les choix du Président, envoie un signal brouillé aux partenaires et investisseurs. La promesse d’un Sénégal « Debout, Juste et Prospère » risque d’être éclipsée par le spectacle d’une lutte fratricide pour le contrôle de l’orientation politique du mandat.

L’urgence pour le tandem Diomaye-Sonko est de trouver un mécanisme de régulation de ces tensions avant qu’elles ne deviennent irréversibles. La bunkérisation de PASTEF est un avertissement sérieux : le parti ne servira pas de variable d’ajustement. Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, le défi est immense : affirmer son autorité présidentielle et sa vision d’ouverture sans se couper de la sève militante qui l’a porté au pouvoir, sous peine de voir son régime se fragiliser de l’intérieur à une vitesse alarmante.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn