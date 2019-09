Dette de 247 milliards à la Senelec: « intox pure et simple »

L’ancien Directeur général de la Senelec, Makhtar Cissé bas en brèche les accusations selon lesquelles il aurait laissé une dette de 247 milliards à la Senelec. « À vrai dire, c’est de l’intox pure et simple. Pour la simple raison que ce montant correspond en fait à la créance que l’Etat du Sénégal doit à la Senelec », réfute Makhtar Cissé.

Selon lui, ceux qui profèrent ces accusations ont besoin « des cours en finances publiques puisqu’ils confondent dettes et créances ».

Poursuivant ces propos, il précise que : «La dette de la Senelec est très largement en deçà du montant évoqué. Senelec est une entreprise qui produit de la valeur et non une administration. Il est tout à fait normal qu’elle s’endette pour investir, augmenter son chiffre d’affaire et rembourser. Ce qu’elle fait correctement puisqu’elle n’a jamais était prise en défaut dans le remboursement de ses dettes » rajoute l’ex directeur sur les colonnes du quotidien Libération.

Et en croire l’ex-Dg de la Senelec, « toute cette agitation s’explique par une raison : Makhtar Cissé dérange le sommeil de certains cercles ».