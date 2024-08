Dette fiscale : Le ministre de la Communication sort les chiffres

Le ministre de la Communication a fait face à la presse pour faire l’état des lieux du secteur de la presse. Aliou Sall a chatouillé les patrons de presse. « Le nœud du problème n’est pas lié avec la communication mais c’est le fisc. L’État n’a aucun problème avec la presse. Nous sommes prêts à les accompagner voire même je suis prêt à devenir un médiateur », dit-il.

A l’en croire, « lorsque j’ai reçu le patronat le 10 juillet, je leur ai dit qu’ils me donnent leur chiffre sur la dette pour confronter et discuter ». Sur un slide présenté, il est noté que le groupe GFM doit 40%, D-Media aussi doit 11%. Ce sont les deux groupes de presse du privé, qui ont le plus grand nombre de la dette, hormis la RTS. Afrikmedia pour sa part doit 6%, Le Soleil SPP 10%, Emedia Invest 1% et les autres 3%.